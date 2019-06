Bergse boa's gaan drie dagen de wijken in om te kijken wat er speelt

,,We gaan dan kijken waar mensen mee zitten. Bewoners kunnen vooraf problemen melden via de BuitenBeter-app of via het contactformulier via de website van Bergen op Zoom. Op de dagen dat de boa’s dan in de wijk zijn, gaan ze zoveel mogelijk meldingen nalopen. Om te kijken waar mensen mee zitten, wat er speelt. Op die manier weten bewoners ook wie ze aan moeten spreken”, zegt Stinenbosch.