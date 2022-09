Bergse bios weer satellietlocatie voor Film by the Sea: ‘Er zit voor elk wat wils tussen’

BERGEN OP ZOOM - Voor het derde jaar op rij fungeert de Bergse C-Cinema Kiek in de Pot als satellietlocatie voor het Zeeuwse festival Film by the Sea. Primeurtje: er zijn voor het eerst ook Bergse schoolkinderen te gast.

Bestuurslid Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso is blij dat de samenwerking met het grote festival een blijvertje is gebleken. ,,Het begon in 2020 toen ze in Vlissingen door corona de bezoekers moesten spreiden en Bergen op Zoom voor Zeeland om de hoek ligt. Onze contacten waren al goed, dus deden we vorig jaar weer mee. Ook in de hoop dat ze ons daarna niet zouden laten vallen.”

En jawel, in de periode dat het internationale festival in Vlissingen zijn 24e editie beleeft, van 9 tot en met 18 september, zijn er ook in de Bergse bios zeven films te zien. ,,We openen 11 september met Good Luck to you, Leo Grande, echt een publiekstrekker”, zegt Adriaansen over de ondeugende Britse film waarin Emma Thompson als dame van middelbare leeftijd een jonge sekswerker inhuurt.

Lastig kiezen, gevarieerde selectie

De slotfilm op 18 september wordt Three Thousand Years of Longing, van Mad Max-regisseur George Miller, met in de hoofdrol Luther-acteur Idris Elba. ,,Kiezen was moeilijk, maar we denken dat er voor elk wat wils tussen zit. Persoonlijk vind ik Boiling Point heel leuk. Die gaat over eten en een veeleisende chef-kok en heeft ook al prijzen gewonnen", aldus Adriaansen.

Op de rol staan verder de Franse films Presque en Vortex, het Deense Rose, maar ook Let It Be Morning, tegen het decor van het Palestijns-Israëlische conflict. Beschrijvingen van de geselecteerde films en de programmering staan inmiddels op de website van Cinema Paradiso.

Les Misérables en Monumentenweekend

,,Het was nog een heel gepuzzel omdat in dezelfde periode Stichting De Vierschaar op het Ravelijn het stuk Les Misérables opvoert. En dan is het 11 en 12 september ook nog Open Monumentenweekend. Dus hebben we onze tijden daarop afgestemd, anders rijden we elkaar onnodig in de wielen", vindt Adriaansen.

Quote Het was nog een heel gepuzzel. We hebben onze tijden afgestemd op andere evenemen­ten om elkaar niet in de wielen te rijden Ria Adriaansen, filmclub Cinema Paradiso

Zo worden de donderdag, vrijdag en zaterdag van Les Misérables vermeden en zijn sommige zondagse films nog een tweede keer te zien. ,,Dat maakt het voor onszelf ook relaxter.” De kaartverkoop is maandag gestart via www.c-cinema.nl van bioscoopeigenaar Carlo Lambregts, die het festival weer graag ziet komen.

Volledig scherm Eigenaar Carlo Lambregts van C-Cinema Kiek in de Pot en bestuurslid Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso kijken uit naar de derde deelname van Bergen op Zoom als satellietlocatie voor het festival Film by the Sea. © archieffoto Joyce van Belkom/Pix4Profs

Na Thoolse ook Bergse scholieren

Een nieuwigheidje is dat aan het educatieve programma voor leerlingen voor het eerst ook een Bergse school meedoet: School Oost. ,,Voor dat scholenproject gingen Thoolse kinderen destijds met de bus naar Vlissingen. Altijd leuk om dat enthousiasme te zien. Maar sinds Bergen op Zoom satellietstad is, kunnen Thoolse scholen bij ons terecht, dat is een stuk dichterbij.”

Hoewel Film by the Sea haar Zeeuwse wortels koestert, zijn er nu dus ook Bergse scholieren welkom. ,,Omdat dat vrij kort voor de zomervakantie pas bekend werd, was de werving wat lastig", vertelt Adriaansen. ,,We hopen dan ook dat we in 2023 met een eerdere campagne nog meer Bergse scholen op bezoek krijgen.”

Informatie en kaartverkoop: www.cinemaparadiso.nl en www.c-cinema.nl.