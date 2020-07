Bergse bios haakt aan bij Zeeuws festival Film by the Sea

BERGEN OP ZOOM - Het Zeeuwse festival Film by the Sea wordt dit jaar ook een beetje Film bij de Kiek. De corona-editie 2020 van het evenement, met bijpassende poster van een Zeeuws meisje met mondkapje, steekt de provinciegrens over naar de Bergse Cinema Kiek in de Pot.

Quote Onze filmclub Cinema Paradiso werd benaderd door Film by the Sea om mee te draaien met hun festival. Een leuk initiatief waar we graag bij aanhaken Carlo Lambregts, eigenaar bioscoop Kiek in de Pot te Bergen op Zoom Cinema Kiek in de Pot te Bergen op Zoom gaat in september films voor jong en oud draaien onder de vlag van het Zeeuwse festival Film by the Sea, dat mede vanwege corona op zoek is naar een breder draagvlak. ,,Een leuk initiatief waar we graag bij aanhaken”, zegt bioscoopeigenaar Carlo Lambregts.

Film by the Sea, dat dinsdag een festivalposter presenteerde waarop model Rosanne Hustinx poseert als Zeeuws meisje mét mondkapje, legde onlangs contact met secretaris Ria Adriaansen van Filmhuis Cinema Paradiso, dat thuis is in de drie bioscopen van Lambregts in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur.

Twee handen op één buik

,,De vraag was of we geïnteresseerd waren om mee te doen met onze Bergse vestiging. Aangezien de filmclub en wij al bijna dertig jaar twee handen op één buik zijn, vond ik dat prima”, aldus Lambregts. ,,We hopen ooit zelf een filmfestival op te zetten, maar daar komt veel bij kijken. En omdat we druk bezig zijn met bouwen, komt er niet van”, vertelt hij met boorgeluiden in zijn nieuwe Roosendaalse bioscoopcomplex op de achtergrond.

,,Normaal dient de filmclub een verzoeklijstje in met films die wij dan programmeren. In september krijgen we van hen dus een selectie van titels die Film by the Sea laat rouleren tussen bioscopen in Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes, Zierikzee en ons. Bergen op Zoom is toch de poort naar Zeeland, dus wij hobbelen lekker mee. Zo raakt ons cultuurlandschap verenigd.”

Corona als katalysator

Volledig scherm Film by the Sea lokt jaarlijks veel bioscoopliefhebbers naar Vlissingen, zoals hier tijdens de vertoning van Jaws op het badstrand in 2019. Om te vernieuwen en vanwege corona laat het festival zijn films dit jaar ook draaien in Bergen op Zoom. © Lex De Meester Film by the Sea slaat de vleugels uit omdat er vanwege corona minder bioscoopgangers bij elkaar kunnen zitten. Een deel van de films zal ook online te zien zijn via streamingdienst Picl. ,,Voor een festival is het sowieso goed om te vernieuwen en zo te voorkomen dat bezoekersaantallen teruglopen. Maar corona is wel de katalysator waardoor dat nu sneller gaat”, aldus Lambregts.

Thoolse scholieren uitgenodigd

Het Zeeuwse festival duurt van 11 tot en met 20 september. Naast de films voor volwassenen is er ook een educatieprogramma met films voor de hogere groepen van basisscholen, van 14 tot en met 18 september. Ook daar doet de Bergse bios aan mee. ,,Er zijn zo’n 250 kinderen van acht Thoolse basisscholen uitgenodigd. Die zijn sneller bij ons dan dat ze naar Vlissingen moeten.”

Lambregts kan niet inschatten hoeveel jong of volwassen publiek er op de festivalfilms af zal komen. ,,We zullen er echt niet op binnenlopen, maar de organisatie is ambitieus en daadkrachtig. We hopen dat het aanslaat.”