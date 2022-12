Bergse binnenstad verloedert meer en meer: ‘Het voelt soms alsof de lockdown nog bezig is’

Tongerlo­huys toont aan: de hand van Antwerpen reikt tot ver in West-Bra­bant

Antwerpen. Wie ging er niet een dagje heen? De gloriejaren van de stad lagen in de zestiende eeuw, maar nog altijd is de invloed van de stad merkbaar. Vooral ook in West-Brabant. Zondag opent historicus Michael Pye de expositie ‘De Hand van Antwerpen’ in Roosendaal.

8 december