Bergse binnenstad over een half jaar bijna honderd woningen rijker

In totaal is de binnenstad, de nieuwbouw aan De Statie langs de spoorlijn meegerekend, straks 97 woningen rijker. Meest zichtbare is de omvorming van de voormalige Albert Heijn en kringloper aan de Vlaszak. Daar realiseert projectontwikkelaar Gebri 29 appartementen.

Behoefte

Nieuwe detailhandel op deze plek heeft weinig zin, omdat het nauwelijks verhuurbaar blijkt. Maar volgens topman Jos Slaats van Gebri is de behoefte aan goedkope woningen groot. Daarom bouwt het relatief kleine appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Variërend van 35 tot pakweg 60 vierkante meter. Volgens Slaats zowel geschikt voor starters als ouderen. Prijzen variëren van 550 tot maximaal 700 euro.

De omvorming van de appartementen is in volle gang. Door het deels afbreken van de voormalige supermarkt is een binnenplaats ontstaan. Daarop komen straks twee losse appartementen. De bouw moet nog dit najaar klaar zijn, zegt Slaats. Datzelfde geldt voor de twaalf appartementen aan de Burgemeester van Hasseltstraat, tegenover de Jumbo. Daar waren voorheen bedrijven gevestigd, zoals advocatenkantoor Lensink & partners.

Middeldure huursegment

De voormalige kantoorpanden worden omgevormd tot appartementen van maximaal 70 vierkante meter. Gebri zet ze in het middeldure huursegment op de markt. Met eigen parkeerplaats en mogelijk een dakterras. Over dat laatste is Jos Slaats nog in onderhandeling met de gemeente. Hemelsbreed nog geen kilometer verderop realiseert de projectontwikkelaar aan het spoor een appartementencomplex.

Goed voor 56 appartementen met een leefruimte van 35 tot 45 vierkante meter. Gebri bouwt ze als zorgappartementen. De Zintri zorggroep uit Rijen heeft er plannen voor begeleid wonen voor mensen met een vorm van autisme. Het gebouw krijgt vier woonlagen en moet eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar opgeleverd worden. Zowel van de zorgappartementen als de twee andere projecten verwacht Slaats dat ze binnen no-time zijn verhuurd. "De vraag naar betaalbaar wonen in de binnenstad is groot. Daar spelen wij op in."

