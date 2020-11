Bergse binnenstad is ‘doodse boel, dat moet anders’

De binnenstad kampt met leegstand. Er moet dan ook een plan komen om de stad vitaal te houden naar een hoger plan te brengen, aldus Ronnes. ,,Als je nu door de stad loopt, is het een doodse boel. Dat moet anders. Ook al is de uitdaging in Bergen op Zoom groot, als we er samen onze schouders onder zetten, kunnen we de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen."