Bergse bezuinigingen: ‘Dit is nog maar het topje van de ijsberg’

Bekende Bergenaren maken zich zorgen om bezuinigin­gen: ‘Als je niet uitkijkt, gaat veel verloren’

11:54 BERGEN OP ZOOM - In een open brief laten prominente Bergenaren weten dat ze zich zorgen maken om de bezuinigingen in de stad. De brief is gericht aan het college en de raad en is ondertekend door onder andere Frans Hazen (eigenaar van hotel de Draak), Letty Demmers (D66), dominee Willem Vermeulen en André van Nieuwenhuizen (van het voormalige Facilitair Bedrijf).