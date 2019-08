‘Bergse basisscholen budget geven en zelf huisvesting laten regelen’

Wethouder Barry Jacobs heeft het er maar druk mee en praatte donderdag de raad bij over het taaie dossier. ,,Nu worden we soms verrast door een verzoek. Als een school groeit, zijn we verplicht voor extra ruimte te zorgen.” Soms kan dat via onderlinge ruil, soms is een noodlokaal of nieuwbouw nodig. De gemeenteraad moet zo’n uitgave goedkeuren.