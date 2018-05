Bergse band 666 The Nightmare stopt na ruim 18 jaar

,,De koek was gewoon op'', zegt medeoprichter en drummer Jean-Paul Heck. ,,Tijd voor een mooi afscheidsfeestje.'' Samen met zanger Loek Verlaan stond hij in 2000 aan de wieg van 666 The Nightmare. ,,Gewoon om de muziek te kunnen spelen waar we beiden van hielden. Hardrock, metal, maar ook gekke alternatieve popmuziek met een markant randje.''