Bergse awardwinnaar Albert-Jan Verhees: 'Ik vind het leuk om steeds iemand anders te zijn'

Thuis aan de muur hangt een mooie foto van de Antwerpsestraatweg, zoals ie vroeger was. Auto's uit een voorbije tijd, een benzinepomp van weleer. Veel in het huis heeft Verhees met zijn eigen handen opgeknapt. ,,Ook dat is creativiteit.”



Aan de muur moet nog een plaatsje worden gevonden voor een spiegel. Niet zomaar een spiegel. Het is de Amateur Musical Award voor de beste mannelijke hoofdrol, die van Leo Bloom in De Producers. Met die productie werd de Stichting BOV de grote winnaar van het Amateur Musical Award Gala in Rotterdam. De Bergse voorstelling viel ook in de prijzen vanwege de beste vormgeving en toneelbeeld, en - voor de derde keer op rij - als beste musical. De herinneringen zijn nog vers. ,,Voor iedereen was het feest."