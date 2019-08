Bergse afdeling KWF bestaat zeventig jaar

Collecteren na de kerkdienst

Huismans is inmiddels ook al tientallen jaren betrokken bij het goede doel, maar niet zo lang als Hagens, die zich al zestig jaar inzet voor KWF. Als zesjarig ventje hielp hij zijn vader al met collecteren. In die tijd is er veel veranderd. ,,We collecteerden eerst na de mis bij de kerkdiensten”, kan hij zich herinneren. ,,We woonden in de binnenstad, dus als zestienjarige ging ik ook de straten af om geld op te halen.” Vroeger bewaarden mensen zakjes bij de deur. Met kleingeld voor als de collectant langskwam. Hagens lacht: ,,We hebben heel wat vreemde voorwerpen daarin gevonden. Van scharen tot vieze dingen.”