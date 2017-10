Bergse Adriënne Veraart ging altijd voor de inhoud

necrologieHet onvermijdelijke is woensdagochtend vroeg gebeurd: Adriënne Veraart uit Bergen op Zoom is overleden aan de gevolgen van borstkanker. De ziekte werd in 2007 geconstateerd, maar met een haar kenmerkende vastberadenheid heeft ze de jaren daarna zo gewoon mogelijk geleefd en gewerkt.

Eerst als wethouder sociale zaken voor de PvdA, daarna enkele jaren als projectleider om geweld tegen overheidsmedewerkers aan te pakken en vervolgens als belangenbehartiger van vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

In die laatste rol streed ze nuchter en doortastend tegen stereotypering van kankerpatiënten die in Nederland volgens haar hetzij als ‘zielig’ of juist ‘heldhaftig’ worden gezien. Ze was in 2015 initiatiefnemer van de landelijke voorlichtingsfilm van de Borstkankervereniging Nederland en Pink Ribbon ‘Het boek is nog niet uit’ die liet zien dat er meer is tussen overleven en overlijden. ‘Ik ben meer dan een ziek mens, ik heb nog steeds dezelfde interesses, ervaring en kwaliteiten als voor de diagnose’, zei ze in een interview.

Sterke karakter

Een typerende houding, zegt de toenmalig PvdA-leider Ad van der Wegen, die haar in 2010 opvolgde als wethouder. ,,Ze heeft nauwelijks verzuimd tijdens de behandelingen, dat zegt iets over haar toewijding voor het werk, maar ook over haar sterke karakter. De manier waarop zij met de ziekte omging, daar had iedereen enorm veel respect voor. Haar houding heeft anderen geholpen niet bij de pakken neer te zitten. Dat vond ik mooi om te zien.”

Afstandelijk

Adriënne was geen politica pur sang, sterker, het politieke spel in de gemeenteraad en de beeldvorming in de media konden haar enorm frustreren. ,,Ze ging al-tijd voor de inhoud en dat is erg prijzenswaardig want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Daardoor ontstond soms wel het beeld van afstandelijkheid, maar ze was juist zeer betrokken bij haar portefeuille en heeft op sociaal-maatschappelijk terrein veel in gang gezet. Binnen de herinrichting van Gageldonk-West heeft zij er voor gezorgd dat er een miljoen subsidie uit Den Haag kwam voor sociale projecten die de bewoners met elkaar verbindt.”

Goed moment

Van huis uit was Adriënne Veraart fysiotherapeute, later werd ze ook arbeids- en organisatiedeskundige. Ze kwam in 1986 voor het eerst in de gemeenteraad van Bergen op Zoom, in het kielzog van Peter van der Velden. Ze bleef tot 1994, maar keerde als wethouder in 2006 terug. Vanaf 2010 werd ze weer raadslid en 31 december 2011 vond ze ‘een goed moment om ruimte te maken voor anderen’.