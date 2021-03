Bergse 90-jarige tegen haar overvaller: ‘Heeft u niet zo’n oma als ik’

Interview Achter iedere Steenberg­se voordeur zit een verhaal en Hanneke Meulblok verzamelt ze allemaal

1 maart STEENBERGEN - Ze is nieuwsgierig, in de goede zin van het woord. Neem het doorkijkje op landgoed de Dassenberg, met in de verte die glimp van het landhuis. Voor Hanneke Meulblok is dat ene plaatje voldoende voor een zoektocht naar de geschiedenis van die buitenplaats en haar bewoners. ,,Voor ik het weet ben ik vertrokken.’’