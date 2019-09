Bergs VVD-raadslid stopt met illegale caravanstalling in Halsteren

In 2018 tikte de gemeente Govers op de vingers omdat er in twee loodsen op het terrein zonder benodigde vergunning caravans en campers werden gestald. De VVD'er zegt te goeder trouw te hebben gehandeld en geen weet ervan te hebben gehad dat een vergunning noodzakelijk was. ,,In het bestemmingsplan staat dat het toegestaan is om in loodsen caravans en campers te stallen. Maar ik wist oprecht niet dat er omgevingsvergunning aangevraagd moest worden. Daarin heb ik fout gezeten." Govers diende eind 2018 een verzoek in bij de gemeente om de illegale situatie alsnog te legaliseren.