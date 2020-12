Bergs slachtoffer toeslagenaffaire vol ongeloof: ‘Ik ben geen fraudeur, maar schaamde me toch kapot’

Nico en Lore zijn nog even energiek, maar hun toprestau­rant komt wel te koop

16 december ROOSENDAAL - De passie voor koken is bij Nico van Beekveld (65) nog lang niet verdwenen en zijn vrouw Lore (66) vindt het nog heerlijk om gasten op Vroenhout te mogen ontvangen. Ze hebben wel een leeftijd bereikt, waarop het moment daar is om het restaurant in de etalage te zetten.