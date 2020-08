Bergs restaurant preventief dicht nadat kok positief test op corona

BERGEN OP ZOOM - Restaurant El Mundo de Carlita in Bergen op Zoom sluit preventief haar deuren tot 18 augustus nadat de kok positief getest is op corona. Dat laat het restaurant zelf weten via Facebook.

Marco Geense van het restaurant vertelt dat de kok van het Mexicaanse restaurant op 4 augustus naar huis is gegaan voor twee dagen vrij en dat hij op 6 augustus klachten kreeg. Na een coronatest is deze donderdag gebleken dat de kok het coronavirus heeft opgelopen.

Het restaurant benadrukt dat de kok niet meer in het restaurant is geweest in de tussentijd. ,,Maar voor onze eigen gemoedsrust en die van anderen willen we het zekere voor het onzekere nemen", zo valt te lezen in een post op Facebook. Dus heeft het restaurant besloten om preventief haar deuren te sluiten tot en 18 augustus, aangezien het dan twee weken geleden is dat de kok op de zaak is geweest. Ook wordt al het personeel getest op het coronavirus.

Eerder al restaurant dicht

El Mundo de Carlita is niet het eerste restaurant in Bergen op Zoom dat haar deuren uit voorzorg sluit. Ook Het Strandhuys was enige tijd dicht omdat een medewerker positief was getest op corona. Nadat alle medewerkers waren getest, ging het restaurant weer open. Ook een medewerker van Café Krijnen bleek besmet te zijn met corona. De drie andere medewerkers van het café zijn meteen getest. Deze waren negatief en dus is de kroeg gewoon open.

De gemeente Bergen op Zoom is de afgelopen dagen veel in het nieuws omdat het een van de grootste coronabrandhaarden van Nederland is.