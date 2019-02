Bergs politiekantoor dit najaar klaar

Daniël (4) 'schreeuwt het uit' als ouders in cafetaria Ossend­recht onder schot worden gehouden

18:49 OSSENDRECHT - Onder schot gehouden worden voor een doosje sigaretten. Het overkwam de uitbaters van cafetaria Ni Hao in Ossendrecht, november vorig jaar. De politie heeft de daders drie maanden na de overval nog niet kunnen pakken. In opsporingsprogramma Bureau Brabant is daarom een uitgebreide reconstructie uitgezonden. ,,Het 4-jarig zoontje kon alleen maar schreeuwen.”