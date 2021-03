Bergs ondernemersfonds hangt aan zijden draadje

Die stijgt in 2022 naar 900 euro per jaar, waar eerst tarieven golden van 250 euro voor de aanloopstraten en 450 euro voor ondernemers in het stadshart. De onrust over de forse stijging is groot, ondernemers liggen met elkaar in de clinch. Het bestuur van ondernemersvereniging Sterck is al opgestapt, bij te veel politieke bemoeienis dreigt de club helemaal uit elkaar te vallen.