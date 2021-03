Bergs koor HMR bestaat 150 jaar, maar kan het niet vieren

Wat blijft is de boeiende geschiedenis van het koor, al helemaal als Damveld het vertelt. ,,Het ging destijds om het verheffen van de arbeider. Armoede was er alom, in de tijd van de industrialisatie. Bij de vereniging werd lesgegeven, er kwam een bibliotheek, sportfaciliteiten, en ja, muziekonderwijs en zingen hoorde er ook bij.’’



Oprichter en grote animator van de gezellen was kapelaan Max Smits. In het eerste gezellenhuis, de legendarische Vetpan in de Van Hasseltstraat, werd al volop gemusiceerd. Kapelaan Smits werd in 1884 ook rector van een hulpkerkje dat pal naast het nieuwe gezellenhuis in de Sint-Josephstraat verrees.



Het gezellenkoor ging als vanzelf het Sint-Josephkoor heten en verhuisde in 1913 mee naar de nieuwe Sint-Josephkerk in de Bredasestraat.