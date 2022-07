Bergs horecabeleid? ‘Er is geen touw aan vast te knopen’

Piet Juten (BSD) zwengelde opnieuw de discussie over het Gouvernementsplein aan. Hij noemt het ronduit vreemd dat daar wel groen licht is gegeven voor horeca, maar dat de verhuizing van ijssalon Crusio naar rijksmonument de Waag in de Zuivelstraat niet mogelijk is. De reden? Dat kan niet volgens het bestemmingsplan en zou de horeca in onbalans brengen.