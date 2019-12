Bergs evenementenbeleid weer uitgesteld

BERGEN OP ZOOM - Er komt voorlopig nog geen nieuw evenementenbeleid. Wethouder Evert Weys wil politieke partijen de tijd geven om input te leveren voor het nieuwe plan. Op zijn vroegst kan de gemeenteraad daarom er pas in maart over praten. Het beleid is inmiddels al meermaals uitgesteld.

Dat schrijft Weys in een brief aan de raad. Het evenementenbeleid van Bergen op Zoom is inmiddels tien jaar oud en moet nodig op de schop. Maar de plannen van de wethouder kregen de afgelopen maanden veel kritiek: zowel van organisatoren van evenementen als van de politiek.

Standpunten partijen

De partijen mogen deze maand hun standpunten doorgeven aan het college. Daarna gaat het college ermee aan de slag. Weys wil kijken of dat overeenkomt met de informatie die hij al heeft verzameld uit het veld, van ondernemers en andere organisatoren van evenementen in de Markiezenstad. Zo ja, dan probeert hij zijn plannen daarop aan te passen. Als er tegenstrijdigheden zijn, wil hij daarmee eerst terug naar de politiek.

In augustus kwam Weys met zijn plannen voor het nieuwe evenementenbeleid. Dat moest onder andere kostendekkend worden: de gemeente schiet er nu vele tonnen bij in. Dus kwam er een prijskaartje aan het gebruik van de Grote Markt. 2.500 euro per dag. De Boulevard was een stuk goedkoper in zijn plan: 1.000 euro per dag. Daarnaast moet er een kalender komen, om het grote aantal evenementen dat de gemeente kent beter te verspreiden over het jaar.

Forse kritiek

Er kwam direct forse kritiek op de plannen. Organisatoren van evenementen voorzagen een leegloop van de binnenstad en een verschraling van het aantal evenementen. Weys parkeerde het beleid daarom even om er nog eens goed naar te kijken. Hij kwam daarna terug met een nieuw plan: daarin stond geen prijslijst meer.

Maar de Bergse raad is nog altijd niet tevreden met het resultaat. De politici uitten begin november forse kritiek. Het is te ingewikkeld en er is teveel overheidsbemoeienis, vonden bijvoorbeeld de VVD en Lijst Linssen. Over het algemeen was de tendens dat de gemeente meer een adviserende rol zou moeten krijgen. Minder regeltjes, maar meer ondersteuning voor organisatoren.