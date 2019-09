Bergs dj-duo Verdampt draait en drumt om de gunst van het publiek

Twee bevriende muziekfanaten van 25 jaar. Yannick Verrest en Matthijs van Dam kruipen samen achter mengpaneel en draaitafels. ,,Nee, we zitten elkaar nooit in de weg. Meer dan twee handen hebben is een voordeel. We werken met vinyl en die mixer in het midden is ons instrument. Vaak hebben we vier handen nodig om het precies zo in elkaar te draaien zoals wij wensen”, aldus Van Dam.