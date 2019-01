Bergs college met dorpsraad op tournee door Halsteren

Zo kwam de bus al snel langs de bibliotheek in de Dorpsstraat die op termijn dicht gaat. ,,De bibliotheek is nog maar negen uur in de week open. Bedroevend weinig", zei Eugène van den Eijnden van de dorpsraad. ,,De collectie is klein, klanten haken af. Het is een uitsterfbeleid.” En dat doet de dorpsraad zeer, er moet een bibliotheek blijven. ,,Het is leuk dat er steeds vaker bibliotheken op scholen zijn, maar de bieb moet er ook voor ouderen zijn.”