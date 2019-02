Bergs BoZtoberfest gaat dit jaar niet door

BERGEN OP ZOOM - Het BoZtoberfest gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten een pauze in te lassen. ,,We gaan ons een jaartje bezinnen”, zegt Jurgen van den Heuvel van de organiserende stichting BoZtoberfest. ,,We hebben gemerkt dat de formule een beetje uitgewerkt is.”

Afgelopen herfst was de zevende editie van het populaire festijn. De organisatie denkt nu dat het tijd is voor iets nieuws. ,,Als we het dit jaar door laten gaan, dan zouden we nu al bezig zijn met de organisatie ervan. En dan is het feest weer een herhaling van zetten. Hetzelfde feestje als de afgelopen jaren. Maar we willen het feest nieuw elan geven. Daarom hebben we besloten om daar even een jaar over na te denken.”

Vernieuwing

Het Oktoberfest als feest zelf is een prima concept, zegt Van den Heuvel. ,,Het wordt al heel lang gevierd, dus dat is geen probleem.” Maar de formule van de Bergse versie is toe aan vernieuwing, zegt hij. ,,Nu is het altijd een grote tent, met tafels en après-skimuziek. Ik kan me voorstellen dat de bezoeker dat na een aantal jaar wel kent en iets nieuws wil. Dus daar gaan we nu over nadenken.”

Van den Heuvel vervolgt: ,,Het Oktoberfest zelf vinden we wel leuk, maar moeten we ermee doorgaan? En moeten we het dan anders aankleden of organiseren we juist iets nieuws? En waar dan? Niet iedereen is altijd gelukkig met de grote tent op de Markt. Daar kunnen we ons niet helemaal voor afsluiten.”

Verhuizing

De eerste editie van het BoZtoberfest was in 2012. Het feest vindt altijd plaats in het eerste weekend van oktober. In 2017 week het voor het eerst uit naar het evenemententerrein aan de Boulevard. Dat was de uitkomst van gesprekken tussen de gemeente Bergen op Zoom en de stichting. Wethouder Arjan van der Weegen was niet gelukkig met de grote tent in de stad, omdat het daar niks toe zou voegen. De organisatie zelf was te spreken over de nieuwe locatie, maar de bezoekers minder. En dus vond het evenement afgelopen keer weer gewoon op de Markt plaats. De gemeente wilde wel dat de organisatie de verbinding zocht met de stad. Dat resulteerde onder andere in een open huis op zondag: de toegang was die dag gratis.