Bergs boegbeeld van Spado stopt na 55 jaar: 'Het is mooi geweest'

Knopjes, die geboren is in Heinkenszand, was 11 jaar toen hij in Bergen op Zoom kwam wonen. Hij ging altijd naar de districtswedstrijden kijken waar zijn broer Eduard, die lid was van MOC en een goede werper was, aan meedeed. Knopjes: ,,Ik liet m'n neus veel zien en werd vaak aangesproken door mensen als Leo van Eekelen en Ad Haast die lid waren van de atletiekvereniging. In 1963 ben ik lid geworden en ik werd toen door hoogspringer Flip van Rijswijk gevraagd om hem te begeleiden, omdat ik er toch altijd was. Ik ben dat gaan doen en van het een kwam het ander. Om het vak goed te leren, heb ik veel centrale trainingen bijgewoond. Ik ben films gaan bekijken, atletiekcursussen en bijscholingen gaan volgen en ben zo verder in het vak gegroeid.''