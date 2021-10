Bergs Bierbrouwerstrio maakt droom waar: ‘Die eerste slok van je eigen bier vergeet je nooit meer’

We namen afscheid van de 1,5 meter: ‘Van mij hoeft het niet, alle mensen zo dichtbij’

26 september Het was het weekend van de invoering van de coronapas. Maar de maatregel die symbool stond voor alle coronarestricties in het afgelopen anderhalf jaar werd juist afgeschaft. Eindelijk hoeven we geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. Of was die afstand juist wel lekker? We vroegen het de West-Brabander op straat. De meningen lijken verdeeld.