Bergs bevrijdingsorkest Wachtpost 13 XXXL naar Den Bosch

Levenloze man in haven Dinteloord viel van boot en verdronk

9:55 DINTELOORD - De man die vrijdagavond rond 19.00 uur levenloos werd gevonden in jachthaven De Dintel in Dinteloord, is een 64-jarige man uit Tilburg. De man is tijdens werkzaamheden op een boot in het water gevallen en verdronken.