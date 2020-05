Bergs bedrijf schenkt 8000 maaltijden aan zorgpersoneel en kwetsbaren

Zo beroerd gaat het echt met Bergen op Zoom

5 mei BERGEN OP ZOOM - Bijna zit Bergen op Zoom op zwart zaad. Er mag nu niks meer mis gaan of de gemeente komt echt in het nauw. De reserves zijn in een jaar zowat gehalveerd. En het einde is nog niet in zicht. ,,We gaan door het ijs”, vat wethouder Patrick van der Velden de ernst van de situatie samen.