Berging van 'Het Wrak der Sotheydt'

Kunstcollectief SynapsZ is volgens voorzitter Jan Slokkers met de expositie weer helemaal out of the box te werk gegaan. Waren er zaterdagmorgen alleen nog maar een hele hoop grote en kleine attributen en kunstwerken, aan het einde van de dag was er de expositie over het historische Narrenschip. ,,We zijn dan surrealistisch en grensverleggend bezig en zoeken naar verbanden, al doende zie je de expositie ontstaan.''