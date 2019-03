BergenOpZoomNL zoekt podiumbeesten

Een piepje en een kraakje is juist de charme bij platen­beurs in Bergen op Zoom

10:52 BERGEN OP ZOOM - Of elpees aantrekkingskracht hebben is niet de vraag. Het is zondagmiddag dringen geblazen in cafés Het Wapen van Engelandt en Les Vedettes in de Lievevrouwestraat. Daar organiseert Nils Jansen voor het eerst een platenbeurs. ,,Bovenverwachting. Dit gaan we zeker nog eens over doen.”