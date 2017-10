Bergenaren zaten lange tijd vast in hotel Las Vegas, 'we are in shock'

"Er is paniek, er waren schoten, en ze zitten nog vast in het theater". De neven en nichten van oud-wethouder Ton Linssen uit Bergen op Zoom zaten lang vast in Las Vegas in het hotel bij Mandalay Bay.

"Het was onze laatste avond en we wilden nog een show zien. Nu zitten we vast in Mandalay Bay en we moeten waarschijnlijk de hele nacht nog in het theater blijven", meldden Michelle, Daron en Clinton hum oom via whats app eerder.

Michelle en Clinton werden geboren in Bergen op Zoom, waar ze vijf jaar op de basisschool hebben gezeten. Ze groeiden grotendeels op in Vancouver, Canada. "Ik wist dat ze daar waren. Bij het nieuws schrok ik", zegt Linssen, geschokt over het nieuws maar opgelucht dat met zijn familie in ieder geval alles goed is.

Michelle, Daron en Clinton zijn rond 12.45 Nederlandse tijd uit het hotel gelaten. "We zijn veilig, heel dankbaar en zo verdrietig voor deze levendige stad." En: "We are in shock"