Bergenaren verdeeld over Port of Bergen: 'Met een KFC wordt afval in de natuur niet minder'

BERGEN OP ZOOM - Als het aan de ontwikkelaar ligt, start morgen de bouw van Port of Bergen op Zoom. Een groot hotel met fastfoodrestaurants langs de A4 bij afrit 27. Ook wethouder Patrick van der Velden is positief. Toch zijn er kritische noten. "Rond de Heide is het nu al een beestenboel. Dat wordt niet minder met een McDonalds en KFC", zegt Piet van der Spek uit Halsteren.

Het is een drukte van jewelste in restaurant Moerstede, waar ontwikkelaar Arjan van der Graaf en wethouder Patrick van der Velden tekst en uitleg geven over Port of Bergen op Zoom. Van der Valk bouwt er een hotel met maximaal 150 kamers en 2.500 vierkante meter restaurant, een congrescentrum, vergaderruimtes, wellness en een skybar langs de A4.

Groots plan

Een megaplan van 40 miljoen euro, met naast Van der Valk een duurzaam tankstation en fastfoodrestaurants van McDonald's en KFC. Dat levert straks 450 banen op, 250 in het hotel, 200 voor de fastfoodketens en het tankstation. Het bestemmingsplan ligt ter inzage en bezwaar maken kan nog drie weken.

Projectontwikkelaar Arjan van der Graaf van Prohuis wil zo snel mogelijk starten met de bouw. "Vanaf 2012 zijn we bezig met de plannen. Het wordt tijd dat we starten." Toch verwacht wethouder Patrick van der Velden dat de eerste paal pas eind volgend jaar de grond in gaat. "We willen dit goed afstemmen met de omgeving."

Blinde vlek

Dat Van der Valk juist voor de plek kiest, is geen toeval, zegt bestuurder Wibo Rademaker van Van der Valk international. "Het is een blinde vlek in onze dekking. De dichtstbijzijnde hotels zijn Breda en Goes. Bergen op Zoom is een prima aanvulling. En de ligging aan de A4 tussen Antwerpen en Rotterdam is perfect. Zowel voor de zakelijke als de particuliere markt."

Dat de komst van een Van der Valk een aanval is op de bestaande horeca, bestrijdt Rademaker. "Natuurlijk trekken wij straks hotelgasten. Maar die wijzen we wel op wat de Bergse binnenstad te bieden heeft. Op die manier ontstaat juist een wisselwerking tussen de stad en overnachten in een groene omgeving in het buitengebied."

Groen

En juist voor die groene omgeving vreest Halsternaar Piet van der Spek als de plannen doorgaan. Bijna dagelijks geniet hij wandelend, of rijdend op een paard van de bossen rondom de Bergse heide. "Een pracht gebied wat vooral zo moet blijven. Helaas is het nu al af en toe een beestenboel met afval langs de kant van de weg. Dat wordt met een McDonalds en KFC niet beter."

Volledig scherm Piet van der Spek uit Halsteren. © Timo Van De Kasteele

Veiligheid