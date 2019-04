Bergenaren teleurgesteld: ‘Veel fijner om in je eigen stad naar het ziekenhuis te kunnen’

videoBERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Op straat in Bergen op Zoom zijn de reacties zoals te verwachten valt wat negatiever dan in Roosendaal. Marjo Thomas bijvoorbeeld baalt. Ze kan nu wandelend naar het ziekenhuis, vertelt ze. ,,Ik heb geen auto, dus als ik straks naar Roosendaal moet, moet ik weer busverbindingen uitzoeken. Weer een uurtje wachten. Dat is niet fijn.”

Ook Marjo Cuijpers is er niet blij mee. ,,Het is veel makkelijker om in je eigen stad naar het ziekenhuis te gaan.” Ook zij is afhankelijk van het openbaar vervoer. ,,Dan zal ik straks toch met de bus moeten. Van mij mag Bravis hier blijven. We hebben een mooi ziekenhuis, waar veel aan is verbouwd.”

,,Het doet me alleen zeer dat de Roosendalers hebben gewonnen”, grapt Jan Vonk. ,,Maar nee, het maakt me niet zoveel uit. Het meest ideale was natuurlijk tussen Roosendaal en Bergen op Zoom in. Het belangrijkste is dat het goed toegankelijk is.” Ook Ko en Henny van Oevelen vinden het prima dat het ziekenhuis straks in Roosendaal te vinden is. ,,Als je buiten de stad woont, kun je ook niet wandelend naar het ziekenhuis. We vinden het niet erg om een stukje te rijden. Goede zorg is belangrijker, vult Ko daaraan toe.

Volledig scherm Het ziekenhuis in Roosendaal. Marianne Bronsdijk uit Roosendaal zou het prima vinden als beide steden hun eigen ziekenhuis houden.

Dependance in Bergen op Zoom

Voor Arnold Raben uit Putte is Bergen op Zoom al een eindje rijden en Roosendaal dus nog een stuk verder. ,,Zeker bij acute zorg is het wel handig als er een ziekenhuis in de buurt is”, zegt hij. ,,Maar we kunnen er weinig aan doen. Voor ons maakt het niet zoveel uit, wij hebben een auto. Maar mensen bij ons op het dorp die dat niet hebben, gaan het lastig krijgen. Het zou mooi zijn als er een dependance in Bergen op Zoom komt.” En 2025 is nog zo ver weg lacht hij. ,,Misschien hebben we dan wel heel snelle auto’s.”

In Roosendaal zijn de reacties positiever. Nader Qasem uit Wouw is blij dat het ziekenhuis in Roosendaal blijft. Handig voor hem, hij kan er op de fiets naartoe. Ook Jan Scheepers is tevreden. ,,Waar het ziekenhuis nu staat, is het eigenlijk ook goed. Maar bij Tolberg kun je straks sneller komen. Nu moet je helemaal om Roosendaal hen rijden voor je er bent.”