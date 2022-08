Bergenaren Lex en Jan bouwen vestingstadje Sluis na: ‘We hebben zelfs de huisjes compleet ingericht’

In­dië-herdenking op Rozenoord: ‘Die heftige tijden mogen niet vergeten worden’

BERGEN OP ZOOM - Verbinding, dat was het thema van de Indië-herdenking van stichting Payung gisteren bij partycentrum Rozenoord. ,,Vrijheid is een groot goed dat we in stand moeten houden en beschermen”, zei voorzitter Henk Beijen.

15 augustus