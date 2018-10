Bergenaren en Roosendalers zijn slechtste betalers zorgpremie van West-Brabant

Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar hun zorgpremie veel beter gaan betalen. Hoewel in 2017 nog steeds zo'n 230.000 Nederlanders hun premie niet betaalden, was dat 8 procent minder dan in 2016. En in dat jaar was het aantal wanbetalers ook al gedaald met 11 procent ten opzichte van 2015.



De grootste verbetering in betaalgedrag was in 2017 te zien in Heeze-Leende. Het aantal wanbetalers nam daar met 25 procent af vergeleken met het jaar daarvoor.



In Boekel daarentegen nam vorig jaar het aantal inwoners dat geen zorgpremie betaalde met maar liefst 20 procent toe ten opzichte van 2016.