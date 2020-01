Bergenaren betaalden jaren voor vergunning die was geschrapt

Onrustige jaarwisse­ling Bergen op Zoom door vuurwerk en brandjes

1 januari BERGEN OP ZOOM - Ernstige gewonden of grotere branden vielen er in de nieuwjaarsnacht niet te noteren in de gemeente Bergen op Zoom, maar de overlast door (zwaar) vuurwerk, vernielingen en kleinere brandjes geven toch een beeld van een onrustige jaarwisseling. Burgemeester Frank Petter wil dan ook met de bevolking in gesprek over oplossingen.