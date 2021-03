Bergenaren barsten van ideeën voor bezuinigen: wiet legaliseren en mountainbikepas invoeren

Dat valt af te leiden uit de reacties die de gemeente heeft gekregen na een oproep aan de bewoners om mee te denken over de bezuinigingen. Dat leverde enorm veel reacties op. Die zijn nu gebundeld. De stad verkeert nog altijd in zwaar weer. Is op zoek naar miljoenen. In mei volgt een tweede bezuinigingsronde in de gemeenteraad. In de eerste, in december, ging vooral het mes in het ambtenarenapparaat.



De reacties die nu zijn binnengekomen bepalen mee de koers voor de komende bezuinigingen. En daarbij blijft ook de ozb niet onbesproken. Een drastische voorzet van het zakencollege om de ozb dit jaar en in 2022 met 25 procent te verhogen sneuvelde eind 2021. De gemeenteraad vond dit te ver gaan.