Bergenaar wist van wietkwekerij in zijn huis, maar schrikt als politie ook nog kilo’s harddrugs vindt

Die schrik leek maandag enigszins te bedaren toen de officier bij de rechtbank in Breda vrijspraak eiste voor de harddrugs. Wat was er aan de hand?



Stefan van S. had financiële problemen in die dagen. Hij was echter lid van een motorclub en daar kregen ze lucht van de sores van de jonge Bergenaar. Een oplossing was snel gevonden, vertelde Van S. tegen de rechters. ,,Iemand van de club benaderde me. Dat begint met een drankje, dan word je wat losser. Hij speelde in op de problemen. Hij vroeg of hij iets in m’n huis mocht zetten.’’



Zo gezegd, zo gedaan. Niet heel veel later kwamen ze in zijn huis kijken. Een paar weken later werd de hele boel opgetrokken. De stroommeter werd omgeleid, in de schuur kwam een kwekerij te staan en in de woning zelf kwamen twee tenten om de henneptoppen te drogen.