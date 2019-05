Bergenaar start mobiele kitesurfschool

BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Roy Bruijs heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Sinds kort geeft hij cursussen met Salt Kitesurfschool . Mobiel, hij gaat namelijk de wind achteraan. Kitesurfen gaat niet alleen om de sport. Het is een hele levensstijl. ,,Met je voetjes in het zand, het zonnetje erbij en je gezicht in het water.”

Het kitesurfen is in opkomst, ziet Bruijs, die het zelf op zijn dertiende heeft geleerd. ,,Op de Binnenschelde. Destijds had je zo’n drie, vier mensen die ook aan het kitesurfen waren om je heen. Op een goede dag zijn het er nu zeker dertig.” Hij verwacht dat de sport nog wel groter gaat worden. ,,Zeker in Bergen op Zoom. De kwaliteit van het water op de Binnenschelde wordt steeds beter en de zomers warmer.”

Stap voor stap

Daar speelt hij met zijn mobiele school handig op in. Op de Binnenschelde heeft hij zelf leren kitesurfen, maar de omstandigheden zijn niet altijd ideaal. ,,Als de wind van de Oesterdam komt, is het goed. Maar als hij over de huizen heen waait, dan is het vlagerig.”

,,Ik heb een grote bus waar alle materialen in kunnen. Zo kan ik les geven bij de Oesterdam of de Grevelingendam bijvoorbeeld.”

Wie een les gaat volgen, moet niet denken dat hij binnen een uurtje al kan kitesurfen. ,,Alles moet stap voor stap. Je moet niet alleen rekening houden met je kite, maar ook met je board.” Een beginnerscursus is drie keer drie uur. ,,Dan ben je er klaar voor om zonder instructeur het water op te gaan. Je bent voorbereid op alles, maar nog wel een beginner.” Zijn cursisten hebben alle leeftijden: ,,Van dertien jaar tot vijftig plus. Iedereen kan kitesurfen.”

Volledig scherm Kitesurfen © Privé-foto Roy Bruijs

Suppen tijdens evenement

Nu de zomerse temperaturen nog op zich laten wachten, is het nog een beetje fris op het water. ,,Maar je kunt altijd het water op, al ligt de ideale temperatuur tussen de 20 en 25 graden.” Een geoefende kitesurfer weet veel van het weer. ,,Afgelopen zomer was het erg warm. Dat zorgt ‘s avonds voor een thermische wind. Die is ideaal om het water op te gaan. Dat staat dan niet in de weersvoorspellingen, maar dat weet je als kitesurfer wel.”