Bergenaar stal 1,5 ton van gehandicapte familieleden

Twaalf jaar voor doodslag in Ossend­recht: ex-vrouw ‘met extreem geweld van leven beroofd’

14:06 BREDA/OSSENDRECHT- De wijze waarop Krzystof U. (53) uit Polen zijn ex-vrouw Ola in Ossendrecht om het leven heeft gebracht in april 2018 was extreem gewelddadig, zo staat te lezen in het vonnis tegen de man. De rechtbank in Breda heeft de Pool donderdag bestraft met twaalf jaar gevangenis voor doodslag door grof geweld. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.