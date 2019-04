Bergenaar richt actiegroep op tegen sluiting Bravis ziekenhuis: ’Nog even en Bergen op Zoom is een echt dorp’

BERGEN OP ZOOM - Onder het motto ’Red Bravis Bergen’ is Bergenaar Niels Minnaard (30) op Facebook een actie gestart om sluiting van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom aan te vechten. Hij weet zich omringd door een groep van ongeveer tien personen die actie willen voeren voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in de Markiezenstad.

De actie volgt op de bekendmaking, dinsdagochtend, van de raad van bestuur van Bravis dat de nieuwe hoofdvestiging langs de A58 bij Roosendaal wordt gebouwd. Locatie Zoomland in Bergen op Zoom valt af omdat die plek te weinig ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor een nieuw ziekenhuis. De planning is dat het huidige Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom in 2025 sluit.

Geen hogeschool, geen ziekenhuis

Dat is voor de actiegroep van Minnaard onverteerbaar. ,,Bravis heeft een verzorgingsgebied van 350.000 inwoners. Dat is voldoende voor twee volwaardige ziekenhuizen.” Zonder volwaardig ziekenhuis wordt Bergen op Zoom ‘een echt dorp’, vindt de Bergenaar die in het dagelijks leven voor de klas staat als docent geschiedenis. ,,Geen hogeschool, geen ziekenhuis. Wat blijft er nog over?”

Hij wil best geloven dat de bestuurders van Bravis goed nagedacht hebben over de toekomstige ziekenhuiszorg in West-Brabant. ,,Maar wie is het ziekenhuis nou eigenlijk? Dat is van ons allemaal! Maar het zijn de verzekeraars die samen met het ziekenhuis de dienst uitmaken. Dit is een verkapte bezuinigingsmaatregel van de verzekeraars waar ook de inwoners van Tholen en Reimerswaal de dupe van worden.”