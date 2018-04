Bergenaar raakt rijbewijs kwijt omdat hij boete niet kan betalen

Bijzonder: ingemetseld boek gevonden in Markiezenhof in Bergen op Zoom

12:06 BERGEN OP ZOOM - Bij werkzaamheden tijdens het groot onderhoud in het Markiezenhof in Bergen op Zoom is een ingemetseld boek ontdekt. Het boek is ingemetseld onder plavuizen in een technische ruimte die moeilijk te bereiken is.