Bergenaar Paul Versijp maakte een unieke pentekening als aandenken aan de gemeente Halsteren

Schaatsba­nen blijven open voor de jeugd: ‘Wel lekker, geen oude mensen en kleine kinderen’

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Het was even spannend zaterdagavond: mochten de schaatsbanen in Bergen op Zoom en Roosendaal openblijven volgens de nieuwe coronamaatregelen? Rond middernacht kwam duidelijkheid: ijsbanen vallen onder buitensport en mogen openblijven voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voorlopig, in ieder geval.

20 december