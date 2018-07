Bergenaar opnieuw verdacht van ontucht

Nieuwe verdachte kluisjes­roof Oudenbosch in beeld, grotere rol beveili­gers vermoed

15:43 BREDA/OUDENBOSCH - De recherche lijkt steeds dichter bij een doorbraak te komen van de spectaculaire kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch. Ze heeft een nieuwe, derde verdachte op het oog. Het zou gaan om een van de twee rovers in het bankgebouw. De verdachten die al vast zitten, blijven langer in de cel.