Bergenaar duikt in verleden Franse vioolbouwer Boussu: ‘Ik wilde meer weten van die man’

Binnenkort is het voor iedereen te horen. Muziek uit de Belgische barok, gespeeld op twee violen en een cello. Instrumenten die door Geerten Verberkmoes eigenhandig zijn gemaakt.

Quote De muziek is bedoeld om te klinken zoals deze ooit in de tijd van Bossou te horen was Geerten Verberkmoes Niet zo maar instrumenten. Nee, ze zijn gemaakt volgens de methoden van Benoit Joseph Boussu. Een vioolbouwer uit Noord-Frankrijk, werkzaam in Brussel rond 1750. Tot voor kort was er nog maar weinig over Boussu bekend. Totdat Verberkmoes de archieven indook en zijn leven reconstrueerde. Op een komend najaar bij het gerenommeerde label Etcetera uit te geven cd komt alles samen.



Voor Verberkmoes is het een mijlpaal en de afronding van zijn doctoraatsproject. ,,De muziek is bedoeld om te klinken zoals deze ooit in het Brussel van de tijd van Bossou te horen was.”

Meteen volgt de relativering. ,,We zijn er destijds natuurlijk niet bij geweest. Maar we onderzoeken een klankmogelijkheid die er toen kan zijn geweest."

Brede smaak

Verberkmoes ademt muziek. In zijn woning in de Bergse binnenstad is er geen ontkomen aan. Tot op de magneten van zijn koelkast is zijn voorliefde voor de muziek herkenbaar. Wat meteen in het oog springt: een zelfde Höhner-gitaar als waar ooit zijn favoriet Prince de hemel mee bestormde. ,,Ik heb een brede smaak."

In het ouderlijk huis hoorde hij al de muziek van de grote componisten, de categorie Bach-Vivaldi-Händel zeg maar. ,,Ergens in mijn achterhoofd is dat altijd wel blijven hangen."

Langs vaderskant zijn er familieleden professioneel in de muziek terecht gekomen. Zelf speelde Verberkmoes vroeger in gelegenheidsbandjes in de stad. ,,Bijvoorbeeld met het Jazzweekeinde."

‘Ik onderzocht zijn leven en werk’

Als docent geniet hij nu van het delen van kennis, tijdens het begeleiden van de studenten in het atelier of via theorievakken als chemie of akoestiek. En er is Boussu, die ietwat rechtlijnige instrumentenbouwer, met een geheel eigen werkwijze. ,,Ik onderzocht zijn leven, werk en bouwmethoden."

Met passie vertelt Verberkmoes over zijn ruim 5 jaar durende Project Boussu. Op tafel liggen zijn bijdrages aan diverse vaktijdschriften, van het Engelstalige Early Music en het op viooladepten gerichte The Strad tot uitgaven van The Galpin Society, een toonaangevend genootschap als het gaat om muziekinstrumenten.

Soms staat de Bergse instrumentenbouwer op, om achter in zijn werkplaats de theorie te verduidelijken met praktijkvoorbeelden. Interesse in barokinstrumenten heeft Verberkmoes altijd gehad. Maar na een bezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) in Brussel kwam alles in een stroomversnelling. Hij onderzocht er een viool van Boussu, nog helemaal in zijn originele staat. ,,Een uniek instrument."

Ook een onveranderde cello van zijn hand was er te zien. Voor de liefhebber in Verberkmoes ging er een wereld open. ,,Ik wilde meer weten van die man."

Quote Ik wilde meer weten van die man Geerten Verberkmoes

Verberkmoes dook de archieven in, soms online, maar vaker fysiek, met ook geregelde bezoeken aan het regionaal archief in Lille. Eén van de dingen die hij ontdekte: Boussu was behalve instrumentenbouwer ook notaris. In het kader van zijn onderzoek analyseerde Verberkmoes circa 200 door Boussu opgestelde aktes, in het Frans van diens tijd. Verslagen van rechtszaken werden eveneens doorgespit. Voor alle juridische details kreeg hij hulp van twee rechtsgeleerden.

Verberkmoes volgde het spoor van de instrumentenbouwer, via Luik, Brussel ik naar Amsterdam. ,,Mogelijk heeft hij ook nog een tijdje in Leiden gewoond en gewerkt."

Het resultaat van al dat speurwerk: een onlangs door hem met succes verdedigd doctoraatsproefschrift. De omvang heeft Verberkmoes zelf ook verrast. ,,Meer dan een regeltje of drie wordt er in standaardwerken meestal niet aan hem gewijd. Mijn onderzoek draagt bij aan een meer divers beeld van achttiende-eeuwse vioolbouw, ook door de multidisciplinaire aanpak."

CT-scan

Quote De methoden bij het bouwen van een viool waren vroeger per maker en per regio verschil­lend Geerten Verberkmoes Uiteraard verdiepte Verberkmoes zich ook in de bouwwijze van Boussu. ,,De methoden bij het bouwen van een viool waren vroeger per maker en per regio verschillend. Iedereen had zo'n beetje een eigen manier.”



De uitdaging voor Verberkmoes: op basis van twee zeer goed bewaard gebleven voorbeelden replica's bouwen. Een proces waar de meest innovatieve technieken bij worden toegepast. Neem bijvoorbeeld de in een Brussels ziekenhuis uitgevoerde CT-scan van de originele viool uit het MIM. ,,Het was natuurlijk al bijzonder dat een dergelijk fragiel instrument het museum mocht verlaten."

Wat Boussu onderscheidt van vele anderen? ,,Hij werkte zonder binnenmal en bouwde de viool op vanaf het achterblad."

In zijn Bergse atelier bouwde Verberkmoes drie violen en een cello. Zijn achtergrond in scheikunde kwam goed van pas. ,,De vernis is zelf gemaakt, op basis van oude recepten." Een muzikale uitvoering met de retro-instrumenten was al lang een wens van Verberkmoes. Voor corona werd opgetreden, in Vlaanderen maar ook in het Bergse Markiezenhof. Later dit jaar staat nog een optreden in het Vleeshuismuseum in Antwerpen op het programma.