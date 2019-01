Bergenaar cel in voor steek met beitel

BERGEN OP ZOOM - Een 49-jarige Bergenaar moet twee jaar, waarvan één voorwaardelijk, boeten omdat hij zijn ex-vriendin met een houtbeitel in haar rug heeft gestoken. Het was geen opzet tot moord, oordeelt de rechtbank in Breda. Maar wel een poging tot zware mishandeling met voorbedachte rade.

De officier van justitie had drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens hem had de man wél het voornemen om zijn ex te doden. De rechtbank meent echter dat hij dan wel een mes had gebruikt in plaats van een beitel. Bovendien stak hij éénmaal. En niet op een voor de hand liggende plek als je iemand om het leven wilt brengen.

De rechters vinden zware mishandeling met voorbedachte rade wel bewezen omdat hij heel bewust een beitel uit zijn schuur heeft gepakt en daarmee naar de supermarkt is gefietst. Hij heeft zich dus enige tijd kunnen beraden en handelde niet in een plotselinge gemoedsopwelling, zoals de verdediging had bepleit.

De Bergenaar is al eerder met justitie in aanraking geweest voor huiselijk geweld. Hij heeft een verstandelijke ontwikkelingsstoornis. Tijdens het eerste jaar van zijn proeftijd (drie jaar) moet hij zich laten behandelen in een forensisch psychiatrische kliniek. Hij mag geen contact hebben met zijn ex.