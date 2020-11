Bergenaar bloedt door forse lastenverzwaring: ozb 25 procent omhoog

beschouwing Keihard bezuinigen, dan weer op de rem trappen: zo komt Bergen op Zoom nooit uit de financiële crisis

10 november BERGEN OP ZOOM - Plankgas geven en vervolgens keihard op de rem trappen. Wie dat doet, riskeert ongelukken en bereikt nooit de eindbestemming. Het is precies waar de gemeenteraad van Bergen op Zoom mee bezig is. Ze maant het college van B en W in sneltreinvaart miljoenen te bezuinigen, maar trekt bij elk voorstel aan de noodrem.