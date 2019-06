Bergenaar bezoekt beren in Armenië

,,Het is een bijzonder verhaal’', lacht hij, weer terug in Nederland. Al jaren zijn hij en zijn vrouw Monique aanwezig bij een veiling waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bescherming van bedreigde diersoorten. Hij heeft er al op bijzondere ‘items’ voor bijzondere doelen geboden. ,,We zijn zo bijvoorbeeld een keer in Finland beland, waar we verschillende nachten in een observatietoren zaten. De eerste avond hebben we een bruine beer gezien.”Maar ook bracht de veiling hem een keer met het hele gezin in Roemenië.

Beren in nood

Dit jaar boden ze op een veiling-item van de stichting Bears in Mind, vooral bekend van het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Bears in Mind heeft als doel om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. Zoals illegaal gevangen jonge beertjes die, als ze geen gedragsstoornissen vertonen, in het wild worden uitgezet.

Volledig scherm De beren worden vrijgelaten in Armenië. Tiny Arts mocht daar getuige van zijn. © Tiny Arts

Zo belandde het echtpaar onlangs meerdere dagen bij een berenopvang in Armenië. Na een intensieve rehabilitatieperiode mocht moederbeer Dasha daar samen met haar twee jongens de natuur weer in, diep de bossen in, op de grens van Armenië en Iran.

Filmpje

Arts: ,,We werden gesommeerd om allemaal in de auto te blijven zitten. Maar ik heb altijd al iets baldadigs gehad. Dus toen ik zag dat de chauffeur van de truck voor me op het dak stond, heb ik naar hem gebaard of ik er bij mocht staan. Dus ik stond op de eerste rij. En zo zag ik ze er allemaal uit spurten.”

In een filmpje dat de Britse International Animal Rescue van de vrijlating maakte, is goed te zien hoe het eraan toe ging. Arts: ,,In eerste instantie waren er wat zorgen omdat de moeder een van haar jongens kwijt was.” Maar uiteindelijk kwam het goed en trok de berenfamilie de bergen in.