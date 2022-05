Bergenaar Albert Hagenaars brengt tiende bundel uit over poëzie, liefde en heilige plaatsen

In Pelgrimsgrond roept de auteur in zeven delen van elk zeven gedichten herinneringen op aan poëzie, schilderijen, muziek en films die hem raakten. Ook gaat het over de liefde, in haar bloei en teloorgang. De bundel bevat verder een pelgrimage langs heilige plaatsen, ver in de wereld en dichtbij. Goden en godinnen, van vroeger tot nu, worden door Hagenaars opgeroepen. Zeven is het steeds terugkerende getal in Pelgrimsgrond. ,,Zeven komt overeen met het aantal dagen van de schepping. Zoals er ook zeven doodzonden en zeven deugden zijn.’’