Bergenaar aangehouden voor poging tot inbraak in partycentrum Bergen op Zoom

Wjeeld­recht Gaot in 't net

4 maart HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Ze zagen zondagavond in Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) de bui al letterlijk en figuurlijk hangen. De leden van de Stichting Openbare Feestelijkheden (SOF), organisatoren van de Wjeeldrechtse optocht, hadden zondagavond nog overleg of de leutstoet wel of niet door zou gaan. Maar maandagochtend was de regen verdwenen en was ook de wind geluwd en zag alles er netjes uit.